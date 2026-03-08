Un policía en retiro fue asesinado a balazos tras resistirse al robo de su camioneta en el distrito de Villa María del Triunfo.

La víctima fue identificada como Engracio Torres Toribio, de 70 años, quien se encontraba junto a su pareja dejando a su hijastro en su vivienda cuando ocurrió el ataque.

Según informó Exitosa Noticias, el crimen se registró alrededor de las 9:00 p. m. en la cuadra 7 de la avenida Santa Rosa, cuando delincuentes interceptaron el vehículo de la víctima.

Delincuentes interceptaron la camioneta

De acuerdo con el testimonio del hijo de la esposa de la víctima, el vehículo fue interceptado por un automóvil de color rojo del que descendieron dos sujetos armados.

Los delincuentes obligaron a los ocupantes a bajar de la camioneta plateada, con la intención de robar el vehículo.

Sin embargo, el exefectivo policial intentó resistirse al asalto, momento en el que uno de los delincuentes abrió fuego.

Torres Toribio recibió dos impactos de bala, uno de los cuales terminó causándole la muerte.

Testigo relató los momentos del ataque

El hijastro de la víctima relató que todo ocurrió en cuestión de segundos.

“Todo pasó tan rápido. Yo bajé y encontré a la persona ya con el arma apuntándoles. Quise reaccionar, pero también me estaban apuntando, entonces comencé a retroceder”, contó.

El testigo describió al atacante como un joven alto y moreno que se mostraba nervioso. Según su relato, el disparo mortal habría sido realizado por el sujeto que descendió del lado del copiloto.

Investigación policial en curso

Tras el crimen, agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar para acordonar la escena e iniciar las diligencias correspondientes.

También acudieron peritos de criminalística y un representante del Ministerio Público para el levantamiento de evidencias.

Como parte de la investigación, las autoridades solicitaron las imágenes de cámaras de seguridad de una licorería cercana, las cuales podrían ayudar a identificar a los responsables.

Los familiares de la víctima exigieron justicia y pidieron a la Policía dar con los autores del asesinato.