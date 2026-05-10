María del Pilar O. B. fue intervenida por agentes penitenciarios del penal de Lurigancho debido a que intentaba ingresar una memoria micro SD.

Según información preliminar, la mujer pretendía visitar a su hijo, el interno Peter Alejandro C. O. (albergado en el pabellón 9) con el objeto prohibido escondido en su monedero. Sin embargo, tras la revisión se halló la memoria.

Ante ello, las autoridades penitenciarias comunicaron el hecho a la Fiscalía de Flagrancia - San Juan de Lurigancho, que dispuso que el presunto delito sea derivado a la DEPINCRI II – SJL.

Cabe mencionar que el ingreso de objetos prohibidos a los penales en Perú (INPE) es un delito sancionado con penas de 2 a 20 años, o hasta 6 años para visitantes, según la normativa.

Por ello, está estrictamente prohibido ingresar drogas, armas, explosivos, dinero, teléfonos celulares, chips, audífonos, smartwatches y equipos de comunicación.