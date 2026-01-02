Catalina Palero, una madre de familia de 68 años falleció en plena celebración del Año Nuevo 2026 en medio de un incendio que consumió su vivienda en Villa María del Triunfo. La víctima intentaba rescatar a su esposo quien permanecía inconsciente y atrapado en una de las habitaciones.

Los familiares de la víctima aseguraron que el incendio se originó por un cortocircuito provocado por las constantes interrupciones en el suministro eléctrico que afectan al sector desde hace semanas. Además afirman que las fallas en la red han sido reportadas repetidamente sin que se tomen medidas correctivas efectivas.​

“Hasta los artefactos se han malogrado, se va viene (la luz), les reclaman y no nos hacen caso. Como ahora que tampoco han cortado la energía y hay cables pelados”. relató uno de los deudos en América TV.

El fuego se propagó con extrema rapidez por toda la estructura, impidiendo cualquier posibilidad de controlarlo con medios caseros. Las llamas consumieron en minutos muebles, electrodomésticos, ropa y documentos personales, dejando a la familia en situación de absoluta vulnerabilidad.​

Familia exige investigación profunda

La familia demanda una investigación exhaustiva sobre el estado de las instalaciones eléctricas del barrio para prevenir futuros siniestros. Los vecinos coinciden en que las variaciones de voltaje representan un peligro constante tanto para sus equipos como para la seguridad de sus hogares.​

Además de la ayuda material, los afectados solicitan agilizar los trámites administrativos para el retiro del cuerpo de la morgue y organizar el velatorio de la fallecida. Vecinos del sector ya se organizan para brindar asistencia temporal con alimentación y refugio mientras se busca una solución definitiva.​