La PNP desarticuló una organización criminal que intentaba exportar nueve kilos de cocaína a España camuflados en tapas de libros de cocina desde una agencia de encomiendas en Villa María del Triunfo.​ Agentes de la división antidrogas frustraron el envío ilegal cuando detectó irregularidades en diez ejemplares de cocina depositados por Jackeline Castillo Huanca (23), gestante conocida como alias ‘La Picante’.

Personal de la agencia postal notó anomalías en textura y peso de las tapas, procediendo con inspección exhaustiva antes de la salida del territorio peruano.​

Durante el trámite, la joven mostró nerviosismo y dificultades para completar el formulario de envío bajo vigilancia de cámaras de seguridad. En exteriores, sus cómplices aguardaban en un taxi. Cada libro contenía aproximadamente 900 gramos de droga, sumando nueve kilos destinados al mercado español. Los ejemplares fueron derivados a sede central en Los Olivos para confirmación.​

La PNP identificó al líder como Luis Ángel Zamora Huanca, con antecedentes por posesión de armas y explosivos, quien esperaba en el vehículo. El conductor fue Willy Condori Chambi. También cayó Juan José Acuña Mitma, pareja de Castillo, en cuyo domicilio hallaron 300 gramos de marihuana. Los cuatro fueron puestos a disposición del Ministerio Público por tráfico ilícito de drogas agravado, dictándose prisión preliminar.