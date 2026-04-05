El sistema electoral cuenta con un procedimiento especial que permite a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional ejercer su derecho al voto mientras cumplen funciones de seguridad. Este mecanismo, conocido como “voto rápido”, busca asegurar su participación sin interrumpir las labores de resguardo durante las Elecciones Generales 2026.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), los efectivos pueden sufragar presentándose debidamente uniformados y con su documento de identidad en el local asignado. El proceso les otorga prioridad para emitir su voto antes de retornar a sus puestos de vigilancia.

Cada institución coordina con los organismos electorales la distribución de su personal en los recintos donde desarrollarán sus funciones. Estas coordinaciones permiten que los grupos asignados puedan desplazarse por turnos y cumplir con ambos deberes durante la jornada.

El plan incluye a miles de efectivos desplegados en distintas regiones del país. Su presencia garantiza la seguridad de los locales y el orden en los puntos de votación, además de viabilizar su participación como electores.

Cuando un miembro de las fuerzas del orden se encuentra destacado en una localidad distinta a la que figura en su documento nacional de identidad, puede votar donde se encuentra. Para ello, debe aparecer previamente en una lista especial de electores habilitados elaborada por la ONPE.

Sin embargo, cuando el voto se realiza fuera de la circunscripción electoral del domicilio, la participación del efectivo queda limitada a tres procesos. Solo puede elegir presidente y vicepresidentes de la República, senadores del distrito nacional y representantes ante el Parlamento Andino.

Esta restricción responde a la naturaleza territorial de las elecciones legislativas y regionales. Dichas votaciones están vinculadas al domicilio del elector registrado en el padrón nacional.

El procedimiento del “voto rápido” es una medida que equilibra el cumplimiento del deber y el ejercicio de derechos ciudadanos. Con este sistema, las instituciones del orden y la ONPE garantizan que la jornada electoral transcurra con seguridad y participación plena del personal destacado.

Turnos de voto policial

En declaraciones a la prensa, el comandante General de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola Policía Nacional del Perú informó que se ha establecido dos turnos de trabajo específicos para el domingo 12 de abril. Los efectivos asignados a la mañana concluyen su servicio al mediodía y disponen de cuatro horas para acudir a su local de votación.

Los policías que inician labores desde las 12:00 pueden sufragar durante la mañana, entre las 8:00 y el mediodía. Esta división asegura que todos los agentes participen en los comicios sin dejar desprotegidos los puntos de votación.

¿Por qué los policías no pueden ser miembros de mesa?

La legislación electoral prohíbe expresamente que los miembros de la Policía Nacional actúen como miembros de mesa durante los comicios. Esta restricción aplica independientemente de su llegada temprana a los locales de votación o de ausencias en las mesas electorales.

La norma busca preservar la imparcialidad del personal de seguridad y evitar conflictos de interés durante la jornada electoral. Los efectivos concentran sus labores exclusivamente en el resguardo y cumplimiento del orden público.

Despliegue nacional

La Policía Nacional desplegará 56 mil efectivos en todo el país para ejecutar el Plan de Seguridad Elecciones 2026. Este operativo cubrirá los 12 mil locales de votación distribuidos a nivel nacional durante todo el proceso electoral, según detalló el comandante general PNP.

El comando policial coordina con la ONPE el mapeo completo de los recintos y el traslado seguro del material electoral. Las acciones incluyen revisiones previas con canes detectores y custodia permanente para garantizar el desarrollo ordenado de la jornada.