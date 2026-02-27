El Quinto Juzgado Penal Unipersonal Permanente de San Juan de Lurigancho emitió sentencia condenatoria contra Wanda del Valle Bermúdez, pareja del fallecido líder criminal conocido como ‘Maldito Cris’. La pena impuesta asciende a seis años, un mes y 22 días de prisión efectiva por el delito de ofrecimiento para el sicariato en agravio del general de la Policía Nacional Víctor Revoredo.

El caso

El origen del proceso se remonta a 2023, cuando un testigo protegido declaró ante el Ministerio Público haber recibido un ofrecimiento económico de S/14 000 para atentar contra la vida del oficial. Esa revelación fue el punto de partida de la investigación que derivó en la condena.

Además de la pena privativa de libertad, el fallo judicial establece que Del Valle deberá abonar S/15 000 por concepto de reparación civil a favor del general Revoredo. La sentencia también ordena su expulsión del territorio peruano una vez que haya cumplido íntegramente la condena, con prohibición expresa de retornar al país.

La sentenciada se encuentra recluida en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos desde enero del año pasado, tras ser extraditada de Colombia. La medida de prisión preventiva que pesa sobre ella vence el próximo 5 de marzo, fecha hasta la cual permanecerá detenida mientras se ejecuta la condena conforme a ley.