Wanda del Valle, conocida como la “Bebecita del Crimen”, insiste en su inocencia luego de ser recluida en el Establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres de Chorrillos.

Como se recuerda, la expareja de “Maldito Cris” es acusada de conspirar contra la vida del coronel PNP Víctor Revoredo.

En un reportaje de “Panorama”, agentes del Grupo de Operaciones Especiales del INPE realizaron una pesquisa en dicho centro penitenciario a Wanda del Valle.

“ De qué me puedo arrepentir si no he hecho nada. Ni conozco al coronel Revoredo. Me gustaría conversar con él para ver si tiene algún enamoramiento conmigo. Sigo insistiendo en mi inocencia y Dios me va a liberar de todo est o”, declaró al dominical.

La inspección se realizó en el Pabellón 3, donde también se encuentran recluidas Estefany Velásquez Liberato, alias “La Diabla”, sentenciada por robo agravado; y también Gigi Taes, exporrista del Sport Boys, quien está recluida en Santa Mónica hace 11 años por el delito de tráfico ilícito de drogas.

Este operativo le permitió a los agentes del INPE a verificar las condiciones de reclusión en el penal.

En el reportaje de “Panorama”, pudieron encontrar a miembros de la organización criminal “El Tren de Aragua”.

