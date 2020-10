Dos mujeres denunciaron haber sido dopadas y abusadas sexualmente por el cantante Óscar Reyes Carrizo, conocido por participar en el reality de canto ‘Yo Soy’ imitando al vocalista principal de Armonía 10.

Óscar Reyes apareció en el mundo artístico en el 2010 y fue parte de distintas agrupaciones. Tras su participación en el reality de canto, realizó conciertos y presentaciones en diversos lugares del Perú.

Según contaron las denunciantes, ellas lo contactaron por un anuncio de trabajó que él hizo en las redes sociales solicitando una chica para hacer animación en transmisiones en vivo.

Imitador de 'Yo Soy' es acusado de abuso sexual. (Video: América TV)

Una de las víctimas se identificó como Aurea Ángel, una joven extranjera de 30 años, con quien conversó vía WhatsApp.

“Me empieza a hacer videos para el show. En eso me ofrece bebida alcohólica y yo le digo que no tomo, no me gusta. Me dice ya pero un jugo, tampoco le digo. Ya una gaseosa por último me dice. Me sirvió, hago unos cuantos videos y ya me empecé a sentir mareada”, contó la joven sobre la terrible experiencia que vivió.

Bajo la misma modalidad, otra joven que prefirió mantener su identidad en reserva también acusó a Óscar Reyes Carrizo de haber abusado sexualmente de ella.

“Yo trataba de quitarme, pero no tenía fuerzas, no podía”, contó la joven que también fue captada a través de las redes sociales.

Cabe mencionar que las denunciantes pidieron a otras mujeres que hayan sido víctimas de este cantante que denuncien para que puedan encontrar justicia.

VIDEO RECOMENDADO

San Martín de Porres: auto invade carril del Metropolitano y provoca accidente

San Martín de Porres: auto invade carril del Metropolitano y provoca accidente