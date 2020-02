La modelo colombiana Yuri Hernández, quien fue detenida en Punta Negra junto a delincuentes venezolanos, suplicó desde Medellín, Colombia, regresar al Perú porque tiene acá una larga trayectoria y negó todo vínculo con los extranjeros implicados en diversos delitos que estuvieron en el ‘búnker’ allanado por la Policía.

"Pido al Perú, a Migraciones, que por favor me dé una oportunidad de ingresar a Perú ya que tengo toda mi vida allá, nueve años de trabajo. Tengo todo legal, no tengo ningún vínculo con las personas involucradas en todos los casos del Perú. Estuve en el lugar, en el momento y en la fiesta equivocada. Estoy pagando mis consecuencias en este momento, deseo con todo el corazón regresar a Perú”, dijo a Latina.

Modelo colombiana detenida en Punta Negra suplica regresar a Perú

Según la extranjera, en Perú tiene menores de edad a su custodia y una madre que está delicada de salud, por lo que necesita estar con ellos.

“Tengo cuatro menores de edad a mi nombre, tengo la custodia de los menores que dependen de mí. He perdido todo estos nueve años, voy a empezar desde cero en Colombia”, indicó.

Yuri Hernández dijo que llegó a la fiesta en Punta Negra porque su amiga venezolana la invitó y ella se animó porque habían varios dj’s, sin imaginar que las personas que estaría rodeada de presuntos delincuentes.

“Me fui a (una discoteca) y como estaba tan lleno en la parte de afuera se estaba comentando que había una fiesta cerca donde estaba con mi amiga que es personal trainer venezolana y me invita a esta fiesta porque habían dj’s venezolanos y me dice para ir. Cuando llegamos vi la gente normal, mi amiga no toma licor, pedimos unas aguas y al momento fue este increíble allanamiento en ese establecimiento. No sé qué gente era, no tengo ningún vínculo con la gente que se encontraba en ese lugar", manifestó.

La modelo agotará todos los trámites en el consulado de su país para regresar al Perú.

