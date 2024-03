Tras el apagón masivo registrado la noche del viernes 8 que afectó a numerosos vecinos de Pueblo Libre, Breña, Cercado de Lima y Jesús María, el corte del servicio eléctrico continúa este sábado 9 de marzo en algunas zonas de estos cuatro distritos de la capital.

A través de un comunicado, la compañía informó que el incidente dejó sin suministro a cerca de 19 mil clientes. Algunos comerciantes se quejaron porque tienen productos alimenticios que se malograrán, en caso no estén dentro de conservadores que funcionan con electricidad.

Al respecto, Alicia Martínez, vocera de la empresa Enel, refirió este sábado que se está trabajando para resolver el problema. “Nos estamos exigiendo recuperar la electricidad lo antes posible para las personas, pero no hemos dado una estimación todavía porque no queremos sembrar ansiedad, queremos tener claridad sobre los momentos y qué estamos avanzando”, dijo en Canal N.

La representante de Enel estima que el restablecimiento de la electricidad no superará los tres días. “Yo no creo que demore tanto, pero no puedo dar una fecha todavía. Apenas la tengamos, espero que hoy tengamos más claridad sobre eso, lo haremos”, indicó.

Alicia Martínez instó a la calma y compresión a los usuarios del servicio. Además, refirió que Enel no cobrará por los días que no tuvieron el servicio , pues el sistema de medición está preparado para estas situaciones.

Cabe precisar que un incendio en la Subestación Pando provocó el apagón. Las llamas, que emergieron en la infraestructura eléctrica, obligaron a una rápida intervención del Cuerpo de Bomberos para su control. Las causas del incendio están siendo investigadas.

Ciudadanos afectados

El Cuerpo de Bomberos informó en la víspera que varias personas quedaron atrapadas en ascensores de edificios ubicados en Breña, Cercado, Pueblo Libre y San Miguel.

En tanto, usuarios que residen en zonas como Pando, Palomino y Los Cipreses en San Miguel, así como la urbanización Palomino en Cercado de Lima, reportaron la falta de suministro eléctrico en sus hogares.

