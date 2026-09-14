El programa Juntos, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), inició una serie de capacitaciones y asesorías personalizadas para emprendedoras del distrito de San Antonio, en la provincia de Mariscal Nieto.

La iniciativa, enmarcada dentro de la estrategia institucional «Mi Independencia Económica», busca fortalecer la autonomía financiera de las familias usuarias mediante el desarrollo de habilidades técnicas, el acceso al mercado laboral y la inserción digital de sus unidades de negocio.

CAPACITACIÓN

Durante los primeros talleres prácticos, madres dedicadas a rubros como la repostería, la venta de alimentos, el comercio de huevos y la joyería aprendieron a diseñar la identidad gráfica de sus marcas e implementar páginas oficiales en redes sociales.

La directora ejecutiva del programa, Never Miranda Aburto, destacó que la adopción de herramientas tecnológicas resulta clave para optimizar la presentación de los productos y expandir la cartera de clientes.

La intervención, ejecutada en alianza con la Municipalidad Distrital de San Antonio, continuará en las próximas semanas con jornadas enfocadas en fotografía comercial, construcción de marca y elaboración de catálogos digitales.