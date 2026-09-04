En una vivienda del Asentamiento Humano Alto Chiribaya del sector de Pampa Inalámbrica en la ciudad de Ilo (Moquegua), dos niños de tres años y dos meses fueron hallados sin vida por envenenamiento causado por su propia madre identificada como Guadalupe Velásquez natural de la región Puno.

La mujer quien también tomó la sustancia tóxica fue derivada al hospital y se encuentra estable. Según su suegra, la apoyaba con los quehaceres del hogar y pese a sus carencias ayudaba con los gastos para el sustento de los menores, no imaginando que su nuera provocara un desenlace fatal.

Separación sería detonante

Asimismo familiares de Marcelino Cueva Cutipa, pareja de Guadalupe, revelaron que los menores eran encerrados por su madre y los tenía en mal estado e incluso formularon varias denuncias para obtener la tenencia. Además, la separación de la pareja habría desencadenado el macabro hecho.

Estefany Apomayta Cutipa, hermano de Marcelino Cueva, informó que la mujer estaba llevando tratamiento psiquiátrico y la convivencia con ella se habría vuelto hostil pese a los intentos de ayudarla. También apuntó que en la habitación donde fallecieron los menores se encontraron escrituras y pintas que ahora son analizados por los peritos de la Policía y la Fiscalía.