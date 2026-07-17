El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Tacna alertó para hoy, viernes 17 de julio, el incremento de la temperatura diurna hasta llegar a los 32 grados en la región.

Precisó que en la sierra media se tendría valores de entre 21 a 22 grados celsius; en la sierra baja habría de 28 a 32 grados; y en la costa, de 21 a 23 grados celsius. En la ciudad se ha sentido la ola de calor desde el último miércoles 15 de julio.

Además habrá ráfagas de viento y escasa nubosidad por lo que el COER recomendó a la población evitar la exposición prolongada al sol especialmente entre las 10 y las 16 h a fin de evadir la radiación ultravioleta y mantener la hidratación durante el día.