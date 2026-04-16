De acuerdo al avance oficial de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en la región Moquegua, se comienza a definir a los futuros representantes en el Poder Legislativo tras las Elecciones Generales 2026 realizadas el domingo 12 de abril.

En la elección de la Cámara de Senadores a nivel regional, el avance del conteo alcanza el 85.813 % de 578 actas contabilizadas, el partido Juntos por el Perú se posiciona en el primer lugar en la región, seguido por el Partido del Buen Gobierno, mientras Ahora Nación ocupa el tercer lugar.

Víctor Cutipa senador

De mantenerse esta tendencia, el actual congresista Víctor Raúl Cutipa Cama de Juntos por el Perú se perfila como el virtual senador por Moquegua, con un respaldo de 1,921 votos preferenciales del total de 12,056 votos válidos que suma hasta el momento su organización política.

En tanto, para la Cámara de Diputados a nivel regional, con un avance del 68.512% de un total de 578 actas contabilizadas, nuevamente Juntos por el Perú lidera la votación seguido por el Partido del Buen Gobierno y Ahora Nación. Este resultado marca una clara tendencia en la preferencia del electorado.

Graciela Chipana diputada

Bajo estos resultados, la virtual representante por Moquegua en la Cámara de Diputados sería Graciela Chipana Condori de Juntos por el Perú, con un respaldo de 1,764 votos preferenciales del total de 9,423 votos válidos que suma su organización política.

Por su parte, Nery Rodolfo Fernández Nina por el Partido del Buen Gobierno, cuenta con un respaldo de 1,183 votos preferenciales del total de 7,590 votos válidos que hasta el momento suma su partido, sin embargo los resultados oficiales aún continúan en proceso de consolidación.

Se espera que en las próximas horas, con el avance total del conteo, la ONPE confirme los resultados finales para Moquegua al 100%.