Más de 20 adultos mayores ya recibieron sus dosis esta semana en el biohuerto de EsSalud Moquegua, donde arrancó una campaña que incluye vacunas contra la influenza, neumococo y hepatitis, además de refuerzos contra el sarampión.

La iniciativa forma parte de la Semana de la Vacunación en las Américas, donde la Red Asistencial EsSalud Moquegua intensifica la inmunización de personas mayores de 60 años, a fin de protegerlos de enfermedades prevenibles.

La jornada también contempla la vacunación de niños menores de cinco años con la SPR (contra sarampión, paperas y rubéola) y la vacuna contra el VPH (Virus del Papiloma Humano) para niños, niñas y adolescentes de 9 a 18 años.

“Es fundamental que los adultos mayores se vacunen, ya que estas dosis permiten prevenir enfermedades y evitar complicaciones en su salud”, señaló la coordinadora de la estrategia de vacunación, Medalit Valdez Flores. Además, agregó que el servicio es gratuito y está abierto para asegurados como para quienes no cuentan con seguro.

Cabe mencionar que esta campaña se realiza desde el 25 de abril y se extiende hasta el 3 de mayo en todo el territorio nacional.