Un taxista fue intervenido en el distrito de San Antonio, Moquegua, tras ser sorprendido en flagrancia presuntamente robando autopartes de un vehículo estacionado a pocos metros de la sede del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Moquegua.

Según información preliminar, vecinos de la zona detectaron al sujeto cuando intentaba sustraer diversas piezas de un automóvil, por lo que avisaron a la Policía Nacional del Perú, que llegó al lugar y procedió a acordonar el área para realizar las diligencias correspondientes.

Tenía antecedentes penales

Durante la intervención, los agentes policiales encontraron en el vehículo la licencia de conducir a nombre de Yerard Anthony Tapia Condori (33). Además, se conoció que la unidad de placa V6F-566 estaría afiliada a la conocida empresa Radio Taxi Turbo Expreso.

Fuentes policiales, informaron que Tapia Condori tenía antecedentes penales, y que ya había sido detenido en el año 2019 por agentes de la Policía Judicial en el centro poblado Francisco Bolognesi, en Tacna, por el delito de hurto agravado.

En aquel entonces, fue vinculado a la banda criminal “Los Peineros del Sur”, dedicada al robo de autopartes, y recibió una condena de tres años de prisión efectiva.

Además, en el 2022 fue nuevamente intervenido en el distrito de Pocollay en circunstancias sospechosas tras ser hallado junto a un vehículo al que le faltaban el autorradio, la memoria y otros accesorios. Fue detenido cuando intentaba darse a la fuga.