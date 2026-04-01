El director del Hospital Regional de Moquegua, Otto Suárez Angles, descartó que la muerte de una paciente gestante se haya producido por falta de especialistas y aseguró que el deceso obedeció a un evento “muy raro y complejo”, que desencadenó tres paros cardíacos.

El funcionario explicó que durante la emergencia la paciente estuvo bajo vigilancia de médicos especialistas. No obstante presentó reacciones inusuales como incremento abrupto de la presión arterial, que pasó de 120 a 220, lo que agravó su condición.

Embarazo de alto riesgo

Detalló además que la mujer cursaba un embarazo ectópico, cuando la gestación se desarrolla en las trompas de Falopio y no en el útero, una condición considerada de alto riesgo que estaba siendo monitoreada por el personal de salud.

Sin embargo, el día de la emergencia, el organismo de la paciente reaccionó de manera inesperada. “Fue una reacción no esperada, una reacción muy extraña de los vasos sanguíneos”, precisó el director al remarcar que se trató de un cuadro atípico.

Rechaza deficiencias

“Queda descartado que no hayan especialistas en el hospital”, afirmó Suárez Angles tras rechazar versiones sobre una presunta deficiencia en la atención médica. Aseguró que el médico especialista acompañó a la paciente durante todo el día, desde la mañana hasta la noche.

Acotó que la institución está a disposición de las investigaciones, luego de que los familiares de la paciente anunciaran que interpondrán una denuncia por presunta negligencia médica. Familiares de la mujer de iniciales R.L.I. (34), quien falleció y deja en la orfandad a cinco menores de edad, exigen una investigación exhaustiva.