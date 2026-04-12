La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que un total de 164,628 ciudadanos están habilitados para votar en Moquegua en las Elecciones Generales 2026 de hoy, domingo 12 de abril, según el padrón electoral elaborado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Según la ONPE, en Moquegua se instalarán 578 mesas de sufragio distribuidas en 91 locales de votación a lo largo de las provincias de Mariscal Nieto, Ilo y General Sánchez Cerro.

Mariscal Nieto con más votantes

De acuerdo al reporte, en la provincia de Mariscal Nieto se concentra la mayor cantidad con 80,937 electores, mientras que en General Sánchez Cerro se registran 15,613 votantes y en Ilo 68,078 electores.

La jornada electoral se realizará en el horario de 7:00 horas hasta las 17:00 de la tarde en todo el Perú. Los ciudadanos que no cuenten con su documento de identidad vigente pueden acudir a votar con su DNI vencido o de color amarillo.