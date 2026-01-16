Un violento huaico registrado la tarde del jueves causó severos daños en un puente recién inaugurado ubicado en el distrito de Quinistaquillas, provincia de General Sánchez Cerro, región Moquegua. El colapso de la estructura generó preocupación entre los vecinos por la vulnerabilidad de la edificación frente a los desastres naturales recurrentes en la zona.

La obra, ubicada en el sector Santa Rosa–Pedregal, había sido inaugurada hace apenas 17 días como parte de un proyecto impulsado por la municipalidad distrital y financiado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a través de Provías Descentralizado.

🚨#URGENTE | Huaico se lleva puente Pedregal Santa Rosa, ubicado en el anexo Santa Cruz del distrito de Quinistaquillas, región Moquegua. pic.twitter.com/oDs4TQfnVY — Radio Uno (@radiouno_pe) January 15, 2026

El proyecto demandó una inversión superior a 1.3 millones de soles y estaba destinada a facilitar el tránsito vehicular y peatonal, así como el traslado de productos agrícolas hacia los mercados locales.

Tras el desastre, personal del municipio inició la evaluación de los daños y solicitó la intervención inmediata del MTC para rehabilitar el paso en la zona, debido a la importancia del puente para más de 500 pobladores del distrito. En paralelo, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil mantiene el monitoreo de la situación.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el huaico fue provocado por un lahar, es decir, un flujo de lodo volcánico compuesto por agua y sedimentos, que se activó en la quebrada El Volcán, en el sector sur del volcán Huaynaputina. Este fenómeno se produjo alrededor de las 3:42 p. m. y descendió hacia el río Tambo, afectando áreas cercanas al distrito de Quinistaquillas y centros poblados aledaños.

Según el reporte técnico, este tipo de eventos puede repetirse durante la temporada de lluvias, por lo que las autoridades han exhortado a la población a mantenerse alerta y seguir las recomendaciones de seguridad, mientras continúan las evaluaciones para determinar el grado de afectación y las acciones a tomar para restablecer la conectividad en la zona.