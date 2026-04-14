La Contraloría General de la República (CGR) advirtió a la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto (MPMN) sobre riesgos en la ejecución del proyecto de mejoramiento del servicio de catastro urbano y gestión territorial, valorizado en 16´801,276 soles.

Según el Informe de Hito de Control N° 008-2026-OCI/0446-SCC, se detectó que la entidad aprobó ocho servicios de consultoría de manera casi inmediata y sin una adecuada revisión técnica, lo que podría afectar la calidad de los componentes e incrementar los costos de la inversión.

Habrían copiado estudio de Chachapoyas

La comisión de control verificó que algunos estudios del plan de desarrollo urbano fueron aprobados el mismo día o al día siguiente de su presentación. Además hallaron documentos sin firma ni sello del consultor, con páginas repetidas e incluso uno hacía referencia al Plan de Desarrollo Urbano de Chachapoyas, en Amazonas, en lugar de Moquegua.

También se identificaron incongruencias en la contratación de un proveedor encargado de elaborar términos de referencia, al no precisar plazos ni penalidades, lo que pondría en riesgo el cumplimiento del servicio.

Desvío de computadoras a otras áreas

A estas observaciones se suma el uso ineficiente de recursos tecnológicos dado que de las 12 computadoras de alto rendimiento adquiridas para el procesamiento de información catastral, cinco fueron asignadas a áreas que no requieren este tipo de equipos.

Asimismo se detectaron deficiencias administrativas en la gestión de una camioneta 4x4 y un minibús adquirido en 2025, los cuales no pueden ser utilizados debido a retrasos en la obtención de placas y tarjetas de propiedad.

La CGR remitió el informe al alcalde provincial John Larry Coayla para que adopte medidas correctivas inmediatas.