Un colaborador de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Ilo, dependiente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, perdió la vida esta mañana en la provincia. El hecho se registró mientras el empleado cumplía funciones en el marco de actividades preparatorias para la jornada electoral nacional.

Según la ONPE, el hecho se registró cerca de las 9:50 en las instalaciones de la entidad ubicadas en el sector de Pampa Inalámbrica. El trabajador se encontraba brindando una exposición sobre aspectos técnicos del simulacro de cómputo electoral cuando sufrió un colapso súbito.

Algunos testigos relataron que el profesional cayó desde su asiento y sufrió un impacto en la cabeza contra el piso. Tras lo ocurrido, el personal presente en la sede activó los protocolos de emergencia y se buscó estabilizar al afectado antes de la llegada de equipos especializados.

Intervención del SAMU

Miembros del Servicio de Atención Móvil de Urgencia acudieron al segundo piso del local institucional. Los paramédicos aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar por más de treinta minutos en el sitio.

Los esfuerzos médicos no lograron revertir la situación clínica del colaborador. El personal sanitario confirmó el fallecimiento en el mismo lugar de la sede electoral.

Información preliminar de las autoridades apunta a un infarto agudo como causa probable del deceso. Sin embargo, los procedimientos periciales posteriores determinarán con exactitud el origen del colapso.

Efectivos policiales y representantes del Ministerio Público acudieron para realizar las inspecciones técnicas. Las diligencias incluyeron el levantamiento del cuerpo conforme a los protocolos establecidos.

El empleado natural de Chiclayo había llegado a la región para apoyar las labores comiciales. Su rol se enmarcaba en los ensayos operativos que preceden a los comicios del 12 de abril.

ONPE lamenta fallecimiento

El incidente generó impacto entre los funcionarios de la ODPE, por ello emitieron un comunicado para brindar detalles importantes para esclarecer el trágico suceso. Asimismo, expresaron sus condolencias y las extendieron a los familiares de la víctima.