La mina San Gabriel, operada por la Compañía de Buenaventura en el distrito de Ichuña, provincia General Sánchez Cerro en Moquegua, atraviesa una de las etapas más críticas de su historia tras registrar el fallecimiento de tres trabajadores en cinco meses. Dicha situación pone bajo cuestionamiento la verdadera eficacia de sus sistemas de seguridad y control de riesgos.

La tragedia más reciente fue el lunes 11 de mayo de 2026 cuando el trabajador identificado como Edgar David Cabana Chaucca (26) natural del poblado de oyo Oyo del distrito de Ichuña, perdió la vida mientras realizaba labores en la planta de procesos de la unidad minera.

Otro trabajador murió el 7

El hecho se produjo cuatro días después de otro fatal accidente. El jueves 7 de mayo el trabajador Joe Redi Jáuregui Quispe, natural de Arequipa y perteneciente a la contratista Transmaven, murió sepultado por toneladas de tierra y piedras mientras realizaba labores de topografía en la Plataforma de Secado Uno.

A esto se suma que en diciembre de 2025 el trabajador John Choquehuanca Vergara, de la contratista MAZ Errázuriz, falleció tras inhalar gases tóxicos dentro de un socavón. Sus familiares cuestionaron que a la fecha Buenaventura no asumasu responsabilidad excusándose de que el caso continúa en investigación.

Sunafil inspeccionará mina

El intendente regional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en Moquegua, Guillermo Alcalá Blanco, expresó su preocupación por la gravedad de los hechos. Anunció que se inspeccionarán las instalaciones de la mina tras el registro de estos dos últimos fallecimientos de trabajadores.

Explicó que el protocolo habitual de intervención se activa cuando ocurren dos muertes en un periodo de 12 meses; sin embargo precisó que en este caso se trata de dos accidentes mortales ocurridos en menos de una semana y en distintas áreas de trabajo.

Buenaventura en un comunicado indicó que atraviesa difíciles momentos y que han suspendido las actividades para garantizar la seguridad.