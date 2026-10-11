En fatalidad terminó un incendio de grandes proporciones en la calle Miguel en la ciudad de Moquegua. El fuego consumió por completo un inmueble donde funcionaba un local de venta de plásticos, que al ser inflamable avivó rápidamente las llamas provocando afectación a varias viviendas adyacentes en la que operaban tiendas comerciales y la muerte de un niño.

La escena provocó incertidumbre y desesperación de los propietarios de los inmuebles e inquilinos de locales de venta por la demora de los bomberos. Una mujer junto a sus familiares intentó ingresar a una de las viviendas con fuego, debido a que su hijo se encontraba al interior con otro menor.

El fuego consumió un inmueble donde funcionaba un local de venta de plásticos. (Foto: Difusión)

Policías forzaron reja

En tanto otros afectados, con apoyo de la Policía forzaron la reja de una de las casas afectadas para rescatar una mascota y algunos muebles. Asimismo a fin de evitar más pérdidas materiales la Policía se vio obligada a romper la luna de una camioneta estacionada muy cerca al fuego y la puso a buen recaudo.

Con la llegada del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios el incendio pudo ser controlado luego de más de dos horas, realizándose así luego la remoción de escombros. Según el reporte de los hombres de rojo se registró el deceso de un menor de siete años que quedó atrapado y el rescate de otro.

Después de dos horas el fuego fue controlado y se inició la remoción de escombros. (Foto: Difusión)

Falta de hidrantes

Vecinos cuestionaron a las autoridades por la falta de hidrantes de agua para incendios en la zona de emergencia que está a pasos del Mercado Central.

De acuerdo a la evaluación del Centro de Operaciones Emergencia Regional Moquegua, el incendio afectó siete viviendas, una terminó destruida y quedaron cuatro personas damnificadas.