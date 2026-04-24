Una gran campaña de colecta ciudadana llevará adelante éste viernes 24 y sábado 25 de abril el Hogar de Ancianos San José, que se ubica en el sector de Ciudad Pérdida en Tacna, a cargo de la congregación religiosa Hermanitas de los Pobres.

La hermana Lizeth Chamorro explicó que voluntarios estarán en diferentes puntos de la ciudad como el Paseo Cívico, la avenida Bolognesi, las afuerzas del Hipermercado Plaza Vea y otros, con alcancías de madera para recibir el aporte económico de la colectividcad.

Dos décadas en Tacna

“La colecta es para sostener a los 41 ancianos que tenemos, somos una institución religiosa que ayuda a los ancianitos pobres en el mundo entero, en Tacna ya tenemos 20 años y necesitamos mantener nuestra casita hogar”, manifestó la religiosa.

Además del apoyo en las alcancías dijo que la población puede ayudar yapeando al número 998833308, a nombre de Sor María Yugueroas. También pueden contactarse a su celular 952558336 para brindar mayor información y coordinar cualquier tipo de aporte como bienechores.