Trabajadores de la obra de construcción de pistas y veredas de la junta vecinal Leoncio Prado se vieron impedidos este martes 27 de mayo de iniciar su jornada debido al presunto abandono por parte del consorcio encargado de los trabajos.

“Los obreros han llegado pero no han encontrado la hoja de asistencia, el almacén donde están los equipos de protección personal como guantes y calzado estaba cerrado y no cuentan con material, solo hay cinco bolsas de cemento”, informó ayer el presidente de la junta vecinal Leoncio Prado Cristian Cutipa Villanueva.

Incertidumbre por ausencia de consorcio

Detalló que las 7:30 horas recibió la llamada de uno de los trabajadores dándole a conocer esta gravísima situación. El dirigente manifestó que se hizo presente corroborando esta situación y que incluso no se habían presentado a laborar los maestros, ingenieros y ni siquiera el residente, por lo que los obreros no podían cumplir su labor.

“Hay una incertidumbre de si este consorcio se fue, abandono la obra o está acá, pero en campo no hay ningún representante del consorcio”, comentó.

Avance de obra es de apenas el 24%

Hasta la zona se acercaron vecinos preocupados por el futuro de la obra. El consorcio nunca les dio información sobre el avance físico, el cronograma de ejecución, ni les dieron la oportunidad de participar en las mesas técnicas pese a que lo habían prometido.

Los pobladores solo tienen datos preliminares productos del diálogo con personal de la empresa supervisora Consorcio Concordia.

“El avance es de 24% y en cuanto al dinero la Municipalidad Provincial de Tacna les habría entregado el 47%, es decir que tienen un monto superior a lo que han ejecutado”, refirió Cutipa Villanueva.

Constructora no tiene para pagar a obreros

Criticó que la constructora no tenga para pagar a los obreros y dependan de la última valorización, ya que se comunicó con el ingeniero Reto, representante legal del consorcio, quien le informó que había un compromiso de que el viernes les pagarían una valorización pero no se concretó.

“Que valorización le pueden dar a un consorcio que tiene estos porcentajes de avance, 24%, si ya te entregué 47% y no tienes plata, no puedes no pueden depender de una valorización”, criticó el presidente de la junta vecinal.

Municipio evalúa intervención económica

Por su parte la Municipalidad Provincial de Tacna la semana pasada advirtió que la Sunat había iniciado una cobranza coactiva al consorcio solicitando la retención de sus pagos debido a una deuda. Las autoridades indicaron que analizarán la situación para evaluar una posible intervención económica.

El presidente de la junta vecinal Cristian Cutipa detalló que hay proveedores que afirman que no han recibido pagos por parte del consorcio. Ellos mismos como vecinos habían alquilado el local comunal a 1,000 soles mensuales y el compromiso de efectuar mejoras, sin embargo les adeudan el mes de abril y posiblemente también mayo.