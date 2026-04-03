Un gran movimiento de viajerosse registra desde ayer, Jueves Santo, en los principales terminales terrestres de la ciudad de Tacna en el inicio del fin de semana largo. En el terminal terrestre Manuel A. Odría eran cientoslas personas que pugnaban por viajar a Arequipa, Lima, Puno y Cusco.

Esto causó el incremento de los pasajes. El boleto a Arequipa que regularmente está en un promedio de 35 soles ayer se ofertaba a 55 soles en la empresa Flores Hermanos. Los pasajes a Lima en la empresa Civa oscilaban entre 175 soles el servicio regular y 205 el servicio excluciva. Transportes Moquegua vendía el pasaje a cusco a 140 soles cuyo viaje demora 16 horas.

Pasajes a Arica se mantienen

Asimismo en el terminal terrestre internacional habían muchos pasajeros sin embargo los precios no tenían mayor variación. El pasaje en bus se ofrecía a 15 soles o 4 000 pesos chilenos. Los pasajes en colectivo costaban 25 soles.

Se espera que para hoy Viernes Santo también haya una gran cantidad de personas que viajen en los días que quedan todavía de este fin de semana largo.