Un sismo de magnitud 3.5 se registró este jueves 12 de noviembre de 2026 en la región Moquegua, según informó el Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 10:51:59 a. m. y tuvo su epicentro a 19 kilómetros al norte de Ilo, en la provincia del mismo nombre, de acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0782.

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0782 Fecha y Hora Local: 12/11/2026,10:51:59 Magnitud: 3.5 Profundidad: 46 km Latitud: -17.49 Longitud: -71.40 Intensidad: II-III Ilo Referencia: 19 km al N de Ilo, Ilo - Moquegua https://t.co/rBHSCLy3dv — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 12, 2026

Temblor en Moquegua: ¿cuál fue la magnitud y profundidad?

El IGP precisó que el sismo alcanzó una profundidad de 46 kilómetros, con coordenadas de latitud -17.49 y longitud -71.40.

Asimismo, el movimiento alcanzó una intensidad de II-III en Ilo, de acuerdo con la escala de Mercalli modificada, que describe los efectos percibidos de un sismo.

La información fue difundida a través de la cuenta oficial del Centro Sismológico Nacional en la red social X.

¿Qué hacer durante un sismo?

Ante un movimiento telúrico, se recomienda mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y ubicarse en una zona segura previamente identificada.

Las autoridades también recomiendan contar con un plan familiar de emergencia, identificar las rutas de evacuación y mantener preparada una mochila de emergencia.

Para conocer los reportes actualizados de actividad sísmica en el Perú, la ciudadanía puede consultar los canales oficiales del Instituto Geofísico del Perú.