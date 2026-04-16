El representante de los transportistas de carga pesada en Tacna Dante Morales Cabrera informó que se ha solicitado un subsidio económico al Ejecutivo para compensar el alza extraordinaria del diésel que agobia a los transportistas de diferentes rubros del Perú.

Contó que luego de una maratónica reunión con los funcionarios y otros gremios del transporte de carga, urbano de pasajeros e interprovincial, se suscribió un acta cuyos puntos más importantes son que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones impulse la dación de un decreto de urgencia para que se otorgue un subsidio a los transportistas de carga e interprovincial de pasajeros.

Subsidio para dos meses

Además se está solicitando un subsidio extraordinario de 4 soles por galón de diesel, el subsidio será por dos meses a partir de mayo del 2026 en una sola armada y que el mecanismo que se usará para el procedimiento será el aplicable a la devolución del impuesto selectivo al consumo (ISC).

En el caso de los gremios de transporte urbano de pasajeros, que los acompañaron en la reunión, se está solicitando estar comprendidos en el subsidio y que se les considere con sus particularidades.

En la reunión participaron los viceministros de gobernanza de la PCM, Hacienda del MEF y Transportes, con dirigentes de la Unión Nacional de Transportistas Dueñosde Camiones del Perú, representados por Carlos Chong Chapeyquen, Julio Chalco y Luis Marcos, y otros gremios del transporte de carga urbano de pasajeros e interprovincial de pasajeros.