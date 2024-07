Familiares de los pescadores norteños que naufragaron en el mar tacneño con la embarcación “Jehová es la luz del mundo II” llegaron esta mañana a la ciudad por vía aérea y fueron recibidos por dos sobrevivientes y el director regional de la Producción en Tacna, ingeniero Miguel Gutiérrez Álvarez. Uno de los pescadores que salvó de morir dio un testimonio desgarrador y agradeció a Dios por darle una segunda vida como regalo por su cumpleaños que fue ayer, un día después de la tragedia en el mar.

MIRA ESTO : Naufraga embarcación norteña con nueve tripulantes y hay desaparecidos en el mar de Tacna

Quejas de mala atención

En el aeropuerto el sobreviviente Jhonatan Guillermo Roncal Solano se quejó de la falta de una atención inmediata en los nosocomios locales. Sobre el accidente, el pescador dijo que sucedió de un momento a otro que fueron arrastrados hacia las rocas y chocaron, cuando la tripulación se hallaba realizando el cambio de turno como conductor o “caña” de la embarcación pesquera.

Familiares de los pescadores accidentados ya se encuentran en Tacna

Testimonio de sobreviviente

El pescador sobreviviente Teodoro Ademir Román Díaz dio un testimonio conmovedor, con la voz entrecortada por la tristeza de haber perdido a compañeros. “... El día 2 (martes) hemos encallado, el día de ayer (3 de julio) fue mi cumpleaños, el de arriba (Dios) me ha mandado un buen regalo por el día de mi cumpleaños. me ha mandado a vivir de nuevo... No sé de dónde apareció un montón de olas que reventaron la lancha, estuve hasta el último y me sacó la ola de la lancha... unos 20 minutos estaba en la embarcación que era reventado por las olas, luego me enredé en las redes, tomaba agua con combustible (petróleo), me di valor y salí, chapé vacío, agarré un poco de aire venía la ola, me atragantaba con el agua, salí del remolino, encontré un triplay grandazo y me subí, nadaba como perrito, llamaba a mis compañeros y nada, gritaba buscaba a mis compañeros... No sabía por dónde nadar, veía que por el lado de tierra se blanqueaba cuando reventaba las olas en las peñas..., me contestó el motorista que le dicen ‘Colorado’ y le dije oye vamos a tierra, encontré un tablón más grande al que me agarré y así salimos tres a tierra...”, dijo.

Contó que la embarcación con los nueve tripulantes iniciaron sus labores de pesca el martes 2, que todos son del norte del país, la mayoría de Chimbote. En su caso, dijo ser de de Supe al norte de Lima y que para tranquilidad de su familia dijo que ya estaba bien. “Mis padres que estén tranquilo, ya estoy bien, voy a volver a mi tierra...”, señaló.

Por la caleta Vila Vila los policías con motoi acuática llegaron a las 10 h a la playa de Vila Vila con el cadáver.

Hallan cadáver

También, esta mañana desde el sector Punta Mesa en el litoral tacneño unos pescadores artesanales dieron aviso a la PNP sobre el hallazgo de un cadáver que correspondería a un pescador que desapareció tras el naufragio; después los agentes de la sección Salvamento Acuático se dirigieron a la zona con una moto náutica para el rescate del cuerpo y poder sacarlo por la caleta Vila Vila, como se hizo ayer con los cadáveres de dos pescadores. Con ello se completa el hallazgo de todos los tripulantes de la nave. Cinco sobreviven y cuatro perecieron.