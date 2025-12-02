MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/universitarios-de-huancayo-ganan-concurso-nacional-de-indecopi-menos-barreras-mas-competencia-noticia/

En las calles ya se respira las fiestas de Navidad y Año Nuevo 2026. Para los comercios y empresas, esta es la oportunidad para incrementar sus ventas en vista que, en esta época los trabajadores perciben sus aguinaldos y muchos otros cuentan con el dinero retirado de su AFP. La presidenta de la Cámara de Comercio, Fanny Galván, manifestó que en esta época de economía estable, se prevé el incremento de las ventas en alimentos y regalos. “Incluso, los feriados promueven el turismo”, indicó. Pero lo cierto es que, se observa también mucha competencia. En los últimos años que aumentó el acceso a las importaciones chinas, los almacenes con productos que se expenden desde un sol, han significado un duro golpe para los comercios autogestionarios, como pequeños comerciantes que tienen un stand en una galería o un puesto en un mercado.

El gerente de la Cámara de Comercio de Huancayo, José Luis García Terrazos, manifestó que en la provincia de Huancayo ya existen 500 negocios dedicados a la venta de productos importados, su bajo costo ha golpeado a los productores locales. Entre los afectados están los artesanos. Hay nuevas modalidades de venta que, han quebrado la manera de hacer negocios.Ayer, recorrimos algunas de las tiendas importadoras, donde habían guirnaldas que se expenden a 1.20 soles, cuando en un comercio del jirón Mantaro se venden a 5.00 soles. Uno de los productos más vendidos eran los lapiceros navideños a 0.90 céntimos.“Es muy difícil competir con un producto importado porque son manufacturados con ciertos estándares de calidad y precios accesibles, cuando antes comprar un producto importado era un lujo. Ahora incluso las compras son “online”, de negocios que no tienen un local, evaden impuestos, no tienen costos de local, ni personal y desbaratan otros negocios”, comentó José Luis García Terrazos. Ante esa situación, consideró urgente utilizar estrategias e ingenio, para que los comerciantes enfrenten estos nuevos retos. Pidió que las municipalidades ayuden para que los negocios sean en lugares formales y seguros para dar la garantía a sus clientes. Señaló que en los últimos años, las comunas se ha convertido en una barrera burocrática.

MERCADOS. Por su parte, el presidente del mercado Modelo, Fermín La Torre, lamentó que la Municipalidad Provincial de Huancayo, no pueda ni tenga la voluntad de retirar a los ambulantes que los circundan y le hacen la competencia desleal a sus negocios. Los más perjudicados, son los comerciantes del rubro de ropa y zapatos del segundo piso, cuyas ventas se han reducido al 50%. En el jirón Mantaro, expenden ropa y zapatillas y por las tardes en el jirón Cajamarca, también hacen una feria de estos productos. Ahora inclusive, apareció un rubro de cevicheros que ocupan hasta la pista. Pese a que han pedido, múltiples audiencias con el alcalde de Huancayo, Dennys Cuba, no les dan una cita y tampoco los gerentes de Promoción Económica ni de Tránsito, no resuelven la problemática de la ocupación de vías, lo que atenta contra la formalidad del mercado.