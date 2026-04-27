El congresista Víctor Cutipa se pronunció sobre el reportaje difundido por el programa dominical Cuarto Poder, en el que se revela que el legislador Raúl Doroteo habría utilizado recursos del Estado para fines personales.

Según lo expuesto en el informe televisivo, Doroteo habría empleado personal policial asignado a su seguridad y vehículos oficiales en actividades que no corresponderían a funciones oficiales.

Cutipa calificó los hechos como “censurables” y sostuvo que deben ser evaluados por las instancias correspondientes.

“Es un mal uso de los recursos del Estado. La policía asignada a su seguridad es utilizada como chofer, lo cual no corresponde”, declaró el parlamentario a canal N.

Plantea intervención de Comisión de Ética y Ministerio Público

El legislador consideró que el caso debe ser revisado por la Comisión de Ética del Congreso, pese a los cuestionamientos que enfrenta este grupo por la demora en otros procesos disciplinarios.

Asimismo, sostuvo que el Ministerio Público debería iniciar una investigación preliminar para determinar eventuales responsabilidades.

“Sí, debe ir a Ética. Además, el Ministerio Público debería abrir una investigación preliminar para determinar responsabilidades”, afirmó.

Cutipa agregó que, tras las primeras diligencias, corresponderá a las autoridades definir si el caso continúa como investigación preparatoria o si es archivado.

Bancada evaluará eventual postura política

Consultado sobre la posibilidad de presentar una moción de censura en el Congreso, Cutipa indicó que su bancada aún no ha adoptado una posición oficial.

Señaló que el tema será discutido de manera interna antes de tomar una decisión política.

“Todavía no tenemos una posición definida. Lo vamos a discutir de forma colegiada”, precisó.



