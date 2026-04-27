Un trabajador identificado como José Vicuña (60) perdió la vida la mañana de este lunes al interior del complejo metalúrgico de La Oroya, luego de sufrir una caída mientras realizaba labores de mantenimiento en una de las áreas operativas.

De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió entre las 8:00 y 9:00 de la mañana, cuando el obrero efectuaba el cambio de calaminas en el área DLR del circuito de zinc. Durante estas labores, cayó desde una altura aproximada de cuatro metros.

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Vicuña, quien era personal jubilado, había sido nuevamente contratado por la empresa Metalurgia Business, encargada de la administración del complejo. Trascendió que, al momento del accidente, el trabajador no contaría con los implementos de seguridad necesarios.

Tras lo ocurrido, fue trasladado de emergencia a un centro de salud; sin embargo, los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento. Las autoridades deberán determinar las responsabilidades y condiciones en las que se realizaban los trabajos.