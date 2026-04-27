El Comité de Gestión y Lucha por la Recuperación de la Carretera Central (margen izquierda) anunció que retomará las medidas de fuerza y convocará un paro interprovincial debido a la “burla” del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Provías Nacional frente al pésimo estado de la vía.

DETONANTE. El motivo principal fue un informe de Provías que revela un lento cronograma para la conservación de la vía. Según el documento, los términos de referencia recién se entregarán en mayo, la convocatoria se lanzará en junio y el inicio del servicio de recapeo está programado, insólitamente, para diciembre.

“Aquí se tiene que retomar un paro. Esto es una burla, un engañamuchachos. ¿Cómo pretenden hacer acciones que le corresponden al nuevo gobierno? Entrarán las nuevas autoridades y dirán que no pueden hacer nada. Además, ni siquiera garantizan si existe disponibilidad presupuestal”, denunció el vicepresidente del comité, Juan Meza.

El dirigente criticó que, actualmente, el cambio de la jefatura zonal en Junín no ha mejorado en nada la intervención de emergencia.

“Siguen con una total irresponsabilidad. Tapan huecos en tramos cortos, como del paradero Primavera a Quebrada Honda, pero toda la zona de Hualhuas, Quilcas, San Jerónimo y Concepción sigue totalmente destrozada”, aseveró el dirigente.