La Av. Coronel Parra, principal vía de conexión entre Chupaca y Huancayo (a través de Pilcomayo), se encuentra en un estado deplorable. La ruta es un desastre, con enormes forados que complican el tránsito y que, en temporada de lluvias, son un dolor de cabeza.

INTERVENCIÓN. Ante este caos, el alcalde provincial de Chupaca, Luis Bastidas, confirmó tras un viaje a Lima que Provias Nacional recién intervendrá la zona la próxima semana con trabajos de mantenimiento y bacheo.

“El año pasado hicieron su intervención y el mejoramiento, pero desafortunadamente las precipitaciones pluviales y la falta de un trabajo mucho más técnico han provocado que otra vez se genere este problema en la carretera”, detalló Bastidas.

Sin embargo, para Bastidas, tapar los huecos no será una solución definitiva; por ello, confirmó que ya presentó una solicitud al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para la reclasificación del tramo Pilcomayo - Chupaca.

“No podemos estar esperando siempre la decisión de Provías Nacional en una carretera que pasa por nuestra ciudad y nos sirve a diario. Queremos que se convierta en una vía vecinal para que Huancayo, Pilcomayo y Chupaca podamos intervenir sin depender de ellos”, exigió.

Según Bastidas, una nueva vía de cuatro carriles, con expediente listo, es la solución definitiva. No obstante, la falta de saneamiento en Pilcomayo impide su avance.