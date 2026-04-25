La sociedad civil de la macrorregión centro lanzó una dura advertencia al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Si este lunes 27 de abril no se aprueba el predictamen de la Ley N° 14141, que asegura el financiamiento a largo plazo de la Nueva Carretera Central (NCC), las bases reiniciarán el paro indefinido que acataron en febrero pasado.

ALERTA. Raúl Ariste, dirigente de la CGTP Junín y miembro de la Comisión Multisectorial, denunció que el MEF viene dilatando y saboteando el avance del proyecto.

“El MTC nos ha dado luz verde, pero el problema es el MEF, que se opone de manera deliberada al predictamen en la Comisión de Transportes del Congreso bajo el argumento de que no hay presupuesto en el Tesoro Público”, explicó el dirigente.

Ariste aclaró que no están exigiendo dinero inmediato, sino que se apruebe la ley para crear un fideicomiso o utilizar fondos soberanos que blinden legalmente los más de 24 mil millones de soles que demandará la obra en los próximos años.

“Aunque el inicio está previsto para este año, no hay presupuesto asegurado para el 2027 ni el 2028; además, vendrá un nuevo gobierno. Si el MEF sigue poniendo trabas y no da una opinión favorable, la continuidad de la carretera peligra”, cuestionó.

PARO. Ante la negativa del Ejecutivo, los integrantes de la Comisión Multisectorial advirtieron que están dispuestos a radicalizar sus medidas de fuerza y retomar el paro que paralizó la región el pasado 18 y 19 de febrero.

Si la sesión congresal de este lunes fracasa por las trabas del MEF, las organizaciones advirtieron que volverán a las calles, incluyendo gremios de la Selva Central y de toda la macrorregión. Para estar vigilantes de la decisión, una comitiva de Junín viajará a la ciudad de Lima.

“Si el lunes el resultado es desfavorable para los intereses de la región Junín y de toda la Macrocentro, vamos a reiniciar el paro. Esperamos no llegar a eso, pero si el Ministerio de Economía continúa trabando la situación, nos veremos obligados a forzar una lucha con mayor contundencia; y no será solo Junín, sino todas las regiones”, advirtió tajantemente Ariste.