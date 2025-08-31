



Una falla mecánica le costó la vida a un sereno del distrito de Puerto Bermúdez, en Pasco.

De las primeras investigaciones se desprende que el agente bajó de la unidad para “intentar detener” su descontrolado retroceso, siendo atropellado por el mismo vehículo que conducía minutos antes.

Se trata de Miguel Rivera Mercedes (36), quien desesperadamente bajó presuroso de la unidad que retrocedía sin control alguno, para “intentar detenerla”, pero algo salió mal y terminó aplastado por una de las llantas delanteras.

El fatal accidente se registró a las 5:10 de la madrugada del sábado 30 en la calle los Orquídeas, a metros de la Maestranza Puerto Bermúdez.

HABLAN LOS TESTIGOS

Según los vecinos, el conductor que manejaba el vehículo de serenazgo de placa KJ -TX - 14 (placa de Arica Chile), de propiedad de la Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez, sufrió una falla mecánica que luego se transformó en una desgracia humana.

Esa mañana, a la camioneta que se trasladaba por una vía en ascenso se le desenganchó la caja de cambios y empezó a retroceder, hecho que obligó al conductor a tomar una decisión de emergencia.

Los frenos de mano y de pedal no le respondieron, y en su afán de controlar el vehículo, bajó de la cabina, siendo golpeado por la puerta izquierda que lo puso a merced de la llanta delantera izquierda, siendo atropellado y expirando en ese mismo instante.

Al lugar del accidente llegó el representante del Ministerio Público, la Policía Nacional y el médico de turno del centro de salud sectorial para el levantamiento del cadáver y continuar con las investigaciones del caso.

La autoridad indagará si la camioneta contaba con el mantenimiento oportuno.

Se conoció que el finado deja dos hijos menores de edad en orfandad.