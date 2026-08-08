La violencia volvió a sacudir al distrito de Constitución, en la provincia de Oxapampa. Un hombre de 30 años fue asesinado a balazos ayer en la primera cuadra del jirón Jorge Chávez, cuarta etapa.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 2:30 de la tarde. Los residentes escucharon varias detonaciones y, al salir de sus viviendas, encontraron tendido y gravemente herido a Yetmer Velásquez Eugenio (30), quien había sido alcanzado por varios disparos de arma de fuego.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional, quienes acordonaron la zona e iniciaron las primeras diligencias para recoger evidencias y establecer cómo ocurrió el crimen. Los agentes buscan determinar el móvil del ataque, así como identificar y ubicar a los responsables.

La escena fue sometida a las diligencias correspondientes con participación de personal policial, Serenazgo y un representante del Ministerio Público. Posteriormente, se realizó el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue.