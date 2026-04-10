Un interno de 27 años del Establecimiento Penitenciario de Cochamarca (región Pasco) denunció ser víctima del presunto delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual en el interior de una celda.

El hecho ocurrió el pasado 8 de abril, en el pabellón A1 del régimen cerrado especial del penal de Cochamarca, ubicado en el distrito de Vicco (Pasco).

Según la denuncia, el interno, cuya identidad se mantiene en reserva, fue víctima de actos sexuales sin su consentimiento por su propio compañero de celda, hecho que lo obligó a denunciar el vejamen.

La Fiscalía Mixta de Huayllay junto al personal de la comisaría de Cochamarca realizan las diligencias para determinar responsabilidades y esclarecer las causas del hecho. Asimismo, se procedió con el levantamiento del acta correspondiente para dar inicio a la investigación preparatoria.

Hallan droga

El mismo día, en un operativo inopinado, el personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), halló 66 envoltorios que contenían en su interior una sustancia prohibida, al parecer pasta básica de cocaína y una pipa artesanal entre las celdas 11, y 21 y 22; del pabellón A del segundo nivel del régimen especial.

El fiscal de turno, dispuso el lacrado e incautación e inició las investigaciones.