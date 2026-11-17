Consternación en toda una región ha causado la muerte de dos hombres a los que asesinaron a balazos en el sector Intimachay, del centro poblado de Chinchán, distrito de Huariaca, provincia de Pasco.

Los fallecidos fueron identificados como Fritz Noé Blácido Mendoza y Luis Ingaruca Ticona, ambos de aproximadamente 35 años.

Los llevaron con engaños

Según las primeras investigaciones, Fritz, Luis, un menor y un adulto habrían sido conducidos por otro varón identificado como Luis M. A.D. hasta esta zona bajo el pretexto de participar en una jornada de pesca, pero llegados allí los esperaban dos desconocidos que dispararon directamente sobre ambos hombres.

En la escena del crimen también se encontró un vehículo Hyundai de color negro de placa AES 604 que, según información preliminar, tendría una requisitoria por robo y habría sido abandonado por los responsables.

El jefe de la Divincri Pasco, coronel PNP Fernando Robles Huanca, informó que una de las hipótesis que se maneja es un presunto ajuste de cuentas relacionado con terrenos.

Gracias a los sobrevivientes del ataque, se habría identificado a uno de los involucrados. Además, uno de los fallecidos tenía requisitoria. Sin embargo, precisó que las investigaciones de la unidad especializada, en coordinación con el Ministerio Público, permitirán esclarecer el móvil del doble homicidio e identificar a los responsables.