Personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) frustró un plan de fuga en el penal de Cochamarca, ubicado en la región Pasco. La intervención ocurrió durante una revisión focalizada realizada el jueves 29 de enero en el tercer piso del pabellón A-1.

Durante el operativo de seguridad, los agentes penitenciarios descubrieron daños estructurales significativos que evidenciaban una maniobra de escape en desarrollo. Los internos habían destruido el marco de una ventana que da acceso al ducto del pabellón y perforado la base de concreto del depósito de agua.

🔴 𝗙𝗿𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝗺𝗼𝘀 𝘂𝗻 𝗽𝗹𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝗳𝘂𝗴𝗮 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝗰𝗵𝗮𝗺𝗮𝗿𝗰𝗮



El INPE ejecutó con éxito un operativo que permitió desbaratar los preparativos de una posible fuga en el E. P. de Cochamarca, en la región Pasco.



Hallazgos durante la revisión

La inspección reveló fierros de construcción que los reclusos habían acondicionado presuntamente para usar como objetos punzocortantes. Además, se encontraron restos de cemento y mayólicas rotas tanto en el ambiente intervenido como en el pasadizo, lo que confirma una manipulación reciente de la infraestructura.

Estos indicios estructurales y materiales demuestran que los internos llevaban tiempo trabajando en la preparación de su escape por el ducto del pabellón, aprovechando la ubicación estratégica del tercer piso del pabellón A-1.

Responsables identificados

El INPE identificó a los responsables del intento de fuga como Julio Herrera Durán, condenado a 35 años de prisión por robo agravado, y Miller Rojas Protocarrero, sentenciado a 31 años por homicidio calificado.

Ambos internos fueron retirados inmediatamente del ambiente donde se detectaron las evidencias del plan de escape. Fueron sometidos a evaluación física y trasladados a los ambientes de meditación, conforme a los protocolos de seguridad penitenciaria establecidos.

La institución penitenciaria informó que se han adoptado todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad del establecimiento y evitar futuros intentos similares. Los ambientes intervenidos quedaron bajo vigilancia reforzada.

El comunicado oficial del INPE destacó la efectividad de las revisiones focalizadas como herramienta clave para prevenir fugas y mantener el control en los penales de máxima seguridad como Cochamarca.