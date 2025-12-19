El Ministerio de Cultura informó que su Procuraduría Pública presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público por las expresiones racistas dirigidas contra el alcalde provincial de Pasco, Julio Rupay Malpartida, registradas en la ciudad de Cerro de Pasco. Los agravios habrían sido realizados por quien sería representante legal de la empresa minera Cerro S.A.C., vinculada al grupo Volcan Compañía Minera S.A.A.

De acuerdo con la entidad, los hechos quedaron evidenciados en videos difundidos en redes sociales, donde se escuchan expresiones discriminatorias que vulneran la dignidad de la autoridad edil y atentan contra su derecho fundamental a la igualdad y a no ser discriminado por su origen andino.

Fiscalía evaluará presunto delito de discriminación

El Ministerio de Cultura precisó que la denuncia se sustenta en el artículo 323 del Código Penal, que sanciona los actos de discriminación con penas privativas de libertad de hasta tres años. En ese sentido, solicitó a la Fiscalía de la Nación el inicio inmediato de las investigaciones correspondientes y, de confirmarse los hechos, la aplicación de las sanciones previstas por ley.

Asimismo, se indicó que el caso no solo afecta de manera directa al alcalde de Pasco, sino que constituye un hecho grave que pone en evidencia la persistencia de prácticas discriminatorias en el país.

La Dirección de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial (DEDR) señaló que este tipo de expresiones reflejan que la discriminación étnico-racial continúa siendo un problema público vigente que debe ser enfrentado con firmeza desde el Estado y la sociedad.

Como parte de las acciones adoptadas, el Ministerio de Cultura informó que se brindó orientación legal gratuita al alcalde Julio Rupay Malpartida y se solicitó a la empresa minera involucrada que adopte las medidas laborales y administrativas correspondientes frente a la conducta atribuida a su colaborador.

La cartera de Cultura remarcó que el término “serranear”, utilizado en este caso, asocia el origen andino con lo inferior, refuerza estereotipos de superioridad y constituye una agresión directa contra la identidad personal y cultural de las personas.

En esa línea, el ministerio reiteró su rechazo a cualquier forma de discriminación y reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales.

“El Ministerio de Cultura rechaza categóricamente toda forma de discriminación étnico-racial y reafirma su compromiso con la igualdad, el respeto a la diversidad cultural y la defensa de los derechos de todas las personas, sin importar su origen”, subrayó la institución.