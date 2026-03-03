El desborde del río Chaupihuaranga mantiene en alerta a diversas localidades de la región Pasco, tras registrarse afectaciones de nivel medio en varios puntos cercanos a su ribera.

Entre las zonas impactadas se encuentran Misca, Huertapampa, Uspachaca, Michivilca, Yanahuanca, Racri, Tambochaca, Villo y Chinche, donde el incremento del caudal ha generado preocupación entre los pobladores.

Las sedes subprefecturales vienen actualizando el reporte de daños ocasionados por el desborde, mientras se mantiene un monitoreo permanente del río, cuyo nivel aún representa riesgo de nuevas emergencias en caso continúen las lluvias.

Las autoridades locales señalaron que se requiere la pronta intervención de las instancias competentes para realizar la evaluación de daños y coordinar acciones de respuesta que permitan atender a las familias afectadas y prevenir mayores consecuencias.