Las intensas lluvias registradas en la región provocaron el desborde del río Huallaga, afectando gravemente al centro poblado de Cajamarquilla, en el distrito de Yanacancha, donde dos viviendas resultaron inundadas.

Según el reporte preliminar, el incremento del caudal ocasionó daños en casas de material noble y la pérdida de diversos bienes y enseres domésticos, dejando a las familias damnificadas en una situación de vulnerabilidad.

El hecho se registró el último martes 10 de marzo, cuando el agua ingresó a las viviendas tras el desborde del río, generando preocupación entre los pobladores de la zona.

Ante la emergencia, el jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Yanacancha se trasladó hasta el lugar para realizar la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) y coordinar la atención a las familias afectadas.