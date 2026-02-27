Las fuertes precipitaciones que se registran en la región ocasionaron el colapso de una vivienda rústica de adobe en la comunidad campesina de Pariamarca, distrito de Yanacancha, provincia y región Pasco.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:00 de la tarde del martes 24 de febrero. La vivienda quedó completamente inhabitable, dejando a sus ocupantes con pérdidas materiales.

Tras la emergencia, personal de Gestión del Riesgo de Desastres de la municipalidad distrital se trasladó a la zona para realizar la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) y determinar el nivel de afectación. El caso será registrado en el sistema nacional correspondiente y se evalúa la entrega de ayuda humanitaria para las personas afectadas.