Las intensas lluvias que se registran en diversas zonas de la región Pasco continúan dejando estragos. El último 10 de marzo, una vivienda de material rústico (adobe) colapsó en el anexo de Echogcarpa, distrito de Pallanchacra, provincia de Pasco.

El derrumbe dejó a una familia en situación de extrema vulnerabilidad, ya que perdió el único lugar donde habitaba. Las precipitaciones que azotan la zona habrían debilitado la estructura de la vivienda hasta provocar su caída.

Ante la emergencia, el jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres se trasladó al lugar para realizar la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), con el fin de determinar el nivel real de afectación y las acciones de apoyo necesarias.

Asimismo, se informó que el caso será registrado en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD) para canalizar la atención correspondiente a la familia afectada.