Las intensas lluvias registradas el último fin de semana provocaron un proceso de erosión que dejó una vivienda afectada y aproximadamente 1,000 metros lineales de diques dañados en el sector Santa Rosa de Pitic, distrito de Yanacancha, provincia de Pasco.

Según el reporte preliminar, el evento ocurrió alrededor de las 5:00 de la tarde del jueves, cuando las precipitaciones incrementaron la inestabilidad del terreno, generando el deterioro de la infraestructura de protección.

Tras la emergencia, personal de Gestión del Riesgo de Desastres de la municipalidad distrital se trasladó a la zona para realizar la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) y determinar la magnitud de la afectación.

Las autoridades informaron que el caso será registrado en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD) y que se vienen realizando coordinaciones para brindar atención a los afectados y ejecutar las acciones de respuesta correspondientes.