Este domingo, una niña de tres años identificada como Ashly falleció y cinco personas resultaron gravemente heridas tras un violento choque entre una camioneta y un tráiler de carga pesada ocurrido esta madrugada en la carretera de Pasco.

El accidente se registró en el kilómetro 133+700, en el tramo que conecta los sectores de Jarapampa y La Quinua, en la región Pasco. Ambos vehículos circulaban en direcciones opuestas cuando se produjo el impacto.

Heridos fueron trasladados a hospital de Huariaca

Según el parte policial, la coalisión involucró a una camioneta cerrada con placa de rodaje CFZ-372, que se dirigía de Lima hacia Huánuco, y un tráiler con matrícula BHI-988, que transitaba desde Pucallpa (Ucayali) con destino a Huacho.

El violento impacto dejó cinco adultos heridos: Claudia Cotera Ponce (18 años), Jerry Mera Rojas (37 años), Danitza Lorenzo Evaristo (26 años), Irving Guerrero Castro (28 años) y Aldo Richard Flores Rojas (47 años). Todos fueron trasladados de urgencia al hospital de Huariaca, donde reciben atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el estado de salud de los heridos.

Fiscalía investiga causas del accidente

Por su parte, la Policía de Carreteras de La Quinua realizó las diligencias correspondientes en el lugar de los hechos. El accidente generó congestión vehicular en ambos carriles de la carretera, afectando el tránsito durante varias horas.

Testigos del lugar manifestaron que la camioneta habría perdido el control antes de impactar contra el tráiler, aunque esta versión aún no ha sido confirmada por las autoridades. La Fiscalía ya inició las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades en el accidente y esclarecer las causas del siniestro.

La tragedia se suma a la lista de hechos de tránsito que se registran en las carreteras de la región Pasco, donde las condiciones de la vía y el exceso de velocidad suelen ser factores recurrentes en este tipo de tragedias.