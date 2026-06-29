El Gobierno centra, a través del Ministerio de Ambiente, oficializó el reconocimiento del predio “Llollo” como nueva Área de Conservación Privada (ACP), un espacio natural ubicado en el distrito de Palcazú, provincia de Oxapampa, en la región de Pasco.

La medida se oficializó a través de la Resolución Ministerial N.º D000202-2026-MINAM, publicada en El Peruano.

El referido documento refiere que las Áreas de Conservación Privada son aquellos predios que, por sus características ambientales, biológicas, paisajísticas u otras análogas, contribuyen a la cobertura del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado-SINANPE.

La denominación busca la aportación a la conservación de la diversidad biológica, incrementar la oferta para investigación científica y educación, y oportunidades para el desarrollo del turismo especializado.

En ese contexto, la Asociación Colectivo Ecológico Amazonía Regenerativa solicitó el reconocimiento a perpetuidad del Área de Conservación Privada “Llollo”, comprendida en un área total de 60.0445 hectáreas. El objetivo es “conservar la cobertura boscosa propia de la ecorregión Bosques Húmedos del Ucayali, contribuyendo a la conservación de las microcuencas que nacen en la Reserva Comunal Yanesha, atraviesan el Área de Conservación Privada Llollo y drenan sus aguas hacia el río Iscozacín”.

Tras la aprobación de esta solicitud, se dispuso usar el predio para los fines de conservación por los cuales ha sido reconocido. Además, se debe brindar al representante de SERNANP las facilidades para la supervisión del área; cumplir con la Ficha Técnica (Plan Maestro), la cual tendrá una vigencia de 5 años renovables; presentar ante SERNANP un informe anual; comunicar sobre cambios y cumplir con las obligaciones establecidas.