Pasco: sismo de magnitud 3.4 se registró esta madrugada cerca de Pozuzo.

Un sismo de magnitud 3.4 se registró durante la madrugada de este sábado 29 de agosto en la región Pasco, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 3:25 a. m. y tuvo como epicentro una zona cercana al distrito de Pozuzo, en la provincia de Oxapampa.

De acuerdo con el reporte del Centro Sismológico Nacional (CENSIS), el epicentro se ubicó a 11 kilómetros al sureste de Pozuzo. El evento tuvo una profundidad de 12 kilómetros y alcanzó una intensidad de II-III en la escala de Mercalli Modificada en la localidad de Pozuzo.

El movimiento sísmico fue percibido de manera leve por la población de Pozuzo, según el reporte oficial del IGP. La ubicación del epicentro y su poca profundidad permitieron que el evento fuera registrado con intensidad II-III en la zona.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni víctimas a consecuencia de este sismo. Las autoridades continúan con el monitoreo correspondiente ante cualquier eventualidad.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0605

Fecha y Hora Local: 29/08/2026,03:25:35

Magnitud: 3.4

Profundidad: 12 km

Latitud: -10.12

Longitud: -75.47

Intensidad: II-III Pozuzo

Referencia: 11 km al SE de Pozuzo, Oxapampa - Pascohttps://t.co/8p1uefjIIF — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 29, 2026





¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

Ante la actividad sísmica que se registra constantemente en el país, las autoridades recomiendan que las familias tengan preparada una mochila de emergencia en un lugar de fácil acceso. Esta debe contener artículos básicos que permitan atender las necesidades de sus integrantes durante las primeras horas posteriores a un desastre.

Entre los principales elementos que se recomienda incluir se encuentra:

Agua.

Alimentos no perecibles.

Botiquín de primeros auxilios.

Artículos de higiene personal.

Linterna.

Radio a pilas.

Silbato.

Ropa de abrigo.

Medicamentos de uso habitual.

Artículos especiales para bebés, adultos mayores o personas con alguna necesidad particular, según corresponda.

Las familias deben identificar las zonas seguras de sus viviendas, establecer rutas de evacuación y acordar un punto de encuentro para reunirse después de un sismo.