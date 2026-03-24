Un bus interprovincial de la empresa Turismo Chocano sufrió un grave accidente la madrugada de este martes en la región Pasco, luego de que una roca se desprendiera de un cerro e impactara contra la unidad en el sector Batanchaca – Yarusyacán, en Cerro de Pasco.

El ómnibus, que cubría la ruta Uchiza–Lima, fue alcanzado por el desprendimiento en plena marcha, generando momentos de desesperación entre los pasajeros. El impacto afectó principalmente el segundo nivel del vehículo, donde se reportaron las consecuencias más graves.

De manera preliminar, se informó sobre personas fallecidas y varios heridos, quienes fueron auxiliados y trasladados a centros de salud de la zona.

Entre las víctimas se encontraría un menor de edad, mientras que las autoridades vienen trabajando en la identificación de los afectados y en la verificación oficial de las cifras.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes y alertaron sobre el riesgo de deslizamientos en este tramo de la carretera, exhortando a los conductores a tomar precauciones.